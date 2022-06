Ma gli ospedali curano i sani o i malati? (Di sabato 4 giugno 2022) Volevo esprimere il mio punto di vista sulla assistenza ospedaliera erogata a chi ne ha bisogno, da parte degli ospedali e delle strutture di cura in genere. Noto che ormai la presenza delle guardie giurate, all’interno dei pronto soccorso, è diventata la norma, perché ormai sono diventate frequenti le aggressioni al personale medico e paramedico. Aggressioni che si verificano tutte le volte che l’utente e il personale ospedaliero interagiscono tra loro, sintomo che qualcosa non funziona. E la cosa meriterebbe tutta l’attenzione da parte degli analisti dei sistemi umani, al fine di migliorarne il funzionamento, visto che in palio c’è la vita e la qualità di vita degli utenti degli ospedali e delle strutture di cura. Rispetto alla mia esperienza personale, che ho potuto fare negli ultimi mesi e negli ultimi anni, posso ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 4 giugno 2022) Volevo esprimere il mio punto di vista sulla assistenzaera erogata a chi ne ha bisogno, da parte deglie delle strutture di cura in genere. Noto che ormai la presenza delle guardie giurate, all’interno dei pronto soccorso, è diventata la norma, perché ormai sono diventate frequenti le aggressioni al personale medico e paramedico. Aggressioni che si verificano tutte le volte che l’utente e il personaleero interagiscono tra loro, sintomo che qualcosa non funziona. E la cosa meriterebbe tutta l’attenzione da parte degli analisti dei sistemi umani, al fine di migliorarne il funzionamento, visto che in palio c’è la vita e la qualità di vita degli utenti deglie delle strutture di cura. Rispetto alla mia esperienza personale, che ho potuto fare negli ultimi mesi e negli ultimi anni, posso ...

