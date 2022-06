Italia invasa della cavallette: "Chiesto lo stato di calamità", ecco le zone più colpite (Di sabato 4 giugno 2022) In Sardegna ben 30 mila ettari di campi sono stati attaccati da sciami di cavallette tra le province di Nuoro e Oristano. Una vera e propria invasione che ha preso di mira i raccolti che stanno letteralmente divorando il centro della Regione. Al Ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli è arrivata la richiesta dello stato di calamità vista l'emergenza incontrollabile. Tale allarme era già scattato alla fine del mese di aprile quando Ignazio Floris, docente di Agraria all'Università di Sassari, aveva riChiesto l'eliminazione di una sessantina di focolai di questi insetti. L'intervento tempestivo che avrebbe potuto arginare il problema, non è però arrivato è quindi ora sono costretti a vivere un vero e proprio stato di allerta. Sono quindi estremamente a rischio i raccolti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) In Sardegna ben 30 mila ettari di campi sono stati attaccati da sciami ditra le province di Nuoro e Oristano. Una vera e propria invasione che ha preso di mira i raccolti che stanno letteralmente divorando il centroRegione. Al Ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli è arrivata la richiesta dellodivista l'emergenza incontrollabile. Tale allarme era già scattato alla fine del mese di aprile quando Ignazio Floris, docente di Agraria all'Università di Sassari, aveva ril'eliminazione di una sessantina di focolai di questi insetti. L'intervento tempestivo che avrebbe potuto arginare il problema, non è però arrivato è quindi ora sono costretti a vivere un vero e propriodi allerta. Sono quindi estremamente a rischio i raccolti ...

