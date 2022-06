Imu, chi può avere oltre il 60% di sconto sull’imposta (Di sabato 4 giugno 2022) Il pagamento dell’Imu riguarda i proprietari degli immobili. Alcuni ne sono esenti, altri possono accedere ad una riduzione cospicua L’Imu è stata introdotta nel 2011 dal Governo Monti per sostituire la precedente ICI. E’ un’imposta sugli immobili che tutti i proprietari di immobili devono corrispondere al fisco. Eccetto per l’abitazione principale, ovvero la prima casa L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 4 giugno 2022) Il pagamento dell’Imu riguarda i proprietari degli immobili. Alcuni ne sono esenti, altri possono accedere ad una riduzione cospicua L’Imu è stata introdotta nel 2011 dal Governo Monti per sostituire la precedente ICI. E’ un’imposta sugli immobili che tutti i proprietari di immobili devono corrispondere al fisco. Eccetto per l’abitazione principale, ovvero la prima casa L'articolo proviene da Consumatore.com.

