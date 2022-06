Guterres contro Putin: 'Fermi subito le violenze in Ucraina. La crisi del grano è inaccettabile' (Di sabato 4 giugno 2022) 'Rinnovo il mio appello per la cessazione immediata delle violenze, per l'accesso umanitario senza restrizioni a tutti coloro che ne hanno bisogno, per l'evacuazione in sicurezza dalle aree di ... Leggi su globalist (Di sabato 4 giugno 2022) 'Rinnovo il mio appello per la cessazione immediata delle, per l'accesso umanitario senza restrizioni a tutti coloro che ne hanno bisogno, per l'evacuazione in sicurezza dalle aree di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha rinnovato l'appello 'per l'immediata cessazione… - globalistIT : - serenel14278447 : Kiev: 'Bombe sul Lugansk, 3 morti in 24 ore'Guterres: 'Fermare subito le violenze' - GuidoZerboni : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha rinnovato l'appello 'per l'immediata cessazione della… - GloriaR69856969 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha rinnovato l'appello 'per l'immediata cessazione della… -