GP Catalunya MotoGP: Espargaro su Aprilia in pole position con record (Di sabato 4 giugno 2022) Il pilota Aprilia, Aleix Espargaro, ha stabilito un nuovo record sul giro del circuito del GP della Catalunya all'inizio della giornata nelle terze prove libere e ha debitamente ripetuto l'impresa con un 1:38.742 al suo penultimo giro in qualifica. Ma l'eroe di casa è stato costretto a sudare per la pole poiché Bagnaia gli ha L'articolo proviene da Webmagazine24.

