Gnonto: «a 18 anni devi giocare, così ho lasciato l'Inter e sono andato in Svizzera» (Di sabato 4 giugno 2022) Wlfred Gnonto, 18 anni e mezzo, ai microfoni di Rai Sport È stata una settimana un po' strana, emozionante, il mister mi ha dato un'occasione con lo stage, ho fatto una buona partita e sono contento. Va tutto molto veloce, mi godo ogni allenamenti. essere qui è un privilegio, un onore. La dedica: papà operaio, mamma cameriera, tu studente liceo classico «Ai miei genitori devo tutto, hanno fatto tantissimi sacrifici per me, spero di ripagarli come posso. Il latinista del gol? Sì, mi piaceva il latino, ho fatto due tre anni di classico, era una cosa importante, mi piaceva molto. Adani: Hai sempre giocato con i più grandi nell'Inter, hai sempre giocato da punta centrale, oggi hai giocato da esterno alla Sané, ci racconti quell'azione? Sapevo che Kehrer era già ammonito, così appena ho ...

