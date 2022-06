Evasori? L’unico è lo Stato (Di sabato 4 giugno 2022) – Vediamo un po’ questa storia delle tasse. Secondo dichiarazioni ufficiali, 36 milioni di cittadini pagano l’irpef, 19 milioni non la pagano. Totale: 55 milioni. Cioè l’intera popolazione italiana. Tra quei 19 milioni ci sono i minorenni, i minorati, gli invalidi, i disoccupati, gli incapienti, che non devono pagare la tassa sui redditi, perché redditi non ne hanno. Ma tutti i 55 milioni, pure i neonati, pagano l’iva ogni volta che comprano l’automobile, la casa, il telefonino, l’insalata, le fettuccine, la pappetta, gli omogeneizzati. I dati forniti dalla Guardia di Finanza, dal ministero, dall’agenzia delle entrate, sono tutti e sempre dati senza senso. Non c’è una enorme evasione fiscale, salvo quella delle multinazionali con sedi nelle isole dei pirati. C’è soltanto una enorme tassazione su ricchi e su poveri, su lavoratori dipendenti e su lavoratori autonomi. Il risultato è la ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 giugno 2022) – Vediamo un po’ questa storia delle tasse. Secondo dichiarazioni ufficiali, 36 milioni di cittadini pagano l’irpef, 19 milioni non la pagano. Totale: 55 milioni. Cioè l’intera popolazione italiana. Tra quei 19 milioni ci sono i minorenni, i minorati, gli invalidi, i disoccupati, gli incapienti, che non devono pagare la tassa sui redditi, perché redditi non ne hanno. Ma tutti i 55 milioni, pure i neonati, pagano l’iva ogni volta che comprano l’automobile, la casa, il telefonino, l’insalata, le fettuccine, la pappetta, gli omogeneizzati. I dati forniti dalla Guardia di Finanza, dal ministero, dall’agenzia delle entrate, sono tutti e sempre dati senza senso. Non c’è una enorme evasione fiscale, salvo quella delle multinazionali con sedi nelle isole dei pirati. C’è soltanto una enorme tassazione su ricchi e su poveri, su lavoratori dipendenti e su lavoratori autonomi. Il risultato è la ...

Advertising

m4gny : Questa storia dei 19 milioni di evasori è talmente una cazzata che sembra avere l’unico fine di annegare in un nume… - Alemountains : @Alberto21011956 @PatriziaTinello @OfficialTozzi Hanno chiuso migliaia di imprese. Pagati da te? Pensi di essere l… - amadiro_k : Non esistono evasori totali tra chi lavora. Anche lavorando completamente in nero, gran parte dei soldi spesi finis… - operatwitt : @AldoGiove @Cristia70294526 @GregPignataro Io quest'anno ho avuto una cartella esattoriale sbagliata e immagino non… - 1intollerante : @CucchiRiccardo Il numero di evasori è direttamente proporzionale all' aggressività fiscale del governo. Tale tend… -