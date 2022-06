DAZN, anche Mediaset chiede sconto per esclusiva raccolta pubblicitaria (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo la TIM, anche il gruppo del biscione chiede a DAZN di rivedere al ribasso le cifre degli accordi. Ecco tutti i dettagli. Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo la TIM,il gruppo del biscionedi rivedere al ribasso le cifre degli accordi. Ecco tutti i dettagli.

Advertising

stebellentani : @marcoardemagni @il_Malpensante @pisto_gol Io sono sinceramente molto soddisfatto di DAZN, ma se il prossimo anno o… - Cioschi66 : @mirkonicolino Io sono una di quelle che non ha fatto DAZN, anzi non l’ho rinnovato. Ho l’intero pacchetto… - pc_947 : @MarioMarrocco6 @nikeamo Ovvio, i diritti tv rimarranno comunque a Dazn. Cambierebbero le modalità di trasmissione… - pc_947 : Aggiungo che questa notizia di oggi è un buon motivo in più anche per Dazn per tornare su Sky con i suoi canali lin… - pc_947 : @nikeamo Su Amazon pienamente d'accordo, è lo stesso discorso che facevo con Now. Un accordo tra OTT non ha senso e… -