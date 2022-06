Covid, variante Ba5 preoccupa Portogallo e Germania: “Casi in aumento” (Di sabato 4 giugno 2022) L’emergenza Covid non è finita. Almeno in Europa. Un nuovo picco di contagi si registra in Portogallo. E sarebbe determinato dalla sottovariante Omicron Ba5. Nuova variante Omicron preoccupa Portogallo e Germania, si teme ondata in autunno Mercoledì scorso il paese iberico ha fotografato una situazione allarmante: il bollettino recitava quasi 27mila nuovi Casi e 47 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 4 giugno 2022) L’emergenzanon è finita. Almeno in Europa. Un nuovo picco di contagi si registra in. E sarebbe determinato dalla sottoOmicron Ba5. NuovaOmicron, si teme ondata in autunno Mercoledì scorso il paese iberico ha fotografato una situazione allarmante: il bollettino recitava quasi 27mila nuovie 47 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

