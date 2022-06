Covid | 22 527 nuovi casi e 47 morti Tasso di positività all’11 | 9%

Advertising

Agenzia_Italia : ?? In Italia 22.527 casi #Covid e 47 morti. Tasso di positività giù all'11,9% ?? - leggoit : #bollettino #covid di sabato 4 giugno: 22.527 casi e 47 morti, tasso di positività cala sotto il 12% - fanpage : #Covid19, il bollettino di oggi, #4giugno - RaiNews : #Covid, 22.527 nuovi casi e 47 morti nelle ultime 24 ore in Italia - SLN_Magazine : Covid oggi Sardegna, 527 contagi e un morto: bollettino 2 giugno. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Sono 22.i nuovi casiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 9.429 di ieri e soprattutto i 18.255 di sabato scorso, anche se il confronto è falsato dal fatto che ieri era un post - ......ultime 24 ore si sono registrati 464 ulteriori casi di positività al, di cui 432 diagnosticati da test antigenico, quasi 100 in meno rispetto all'ultima rilevazione che era ferma a quota. ...Sono 22.527 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 9.429 di ieri e soprattutto i 18.255 di sabato scorso, anche se il confronto è falsato dal fatto che ieri era un ...Nei nosocomi ci sono 9 persone in terapia intensiva Altre tre vittime in Sardegna oggi per quanto riguarda il Coronavirus. Prosegue il calo dei ... meno rispetto alla rilevazione di ieri, dove erano ...