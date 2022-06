Come non lasciarci ingannare da chi parla dell’Apocalisse? (Di sabato 4 giugno 2022) Oggi viviamo in un’epoca in cui molti gridano che l’umanità è sull’orlo del disastro. Tuttavia, la Bibbia parla chiaro a tal proposito, e anche la storia ha molto da dimostrare. Pochi sanno infatti che l’umanità è sopravvissuta a più di un’apocalisse, anche se di certo non ha nulla a che fare con quanto indicato nel L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 4 giugno 2022) Oggi viviamo in un’epoca in cui molti gridano che l’umanità è sull’orlo del disastro. Tuttavia, la Bibbiachiaro a tal proposito, e anche la storia ha molto da dimostrare. Pochi sanno infatti che l’umanità è sopravvissuta a più di un’apocalisse, anche se di certo non ha nulla a che fare con quanto indicato nel L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

GuidoDeMartini : ?? BENE! L’ORDINE DI PAVIA PERDE LE CAUSE CONTRO 2 SANITARI GUARITI Per i giudici NON può essere imposta la vaccina… - RaiUno : “Il pensiero come l'oceano Non lo puoi bloccare Non lo puoi recintare” ?@MetaErmal e @FabrizioMoroOff cantano “Com… - GiovaQuez : Ostashko (Channel One): 'Il Donbass è l'obiettivo minimo. Vogliamo la demilitarizzazione e denazificazione dell'int… - cominif : RT @fcimini: Buongiorno stocazzo… ma che titoli ha Salvini per presentarsi in Tv in diretta come mediatore della guerra in Ucraina? E i tg… - albertomura : «Come guerra e pandemia hanno creato supermiliardari». Non per tutti i mali vengono per nuocere. -