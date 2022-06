Charlene di Monaco positiva al Covid, per lei non c’è pace: le sue condizioni (Di sabato 4 giugno 2022) La Principessa Charlene di Monaco è positiva al Covid: è questa la nuova sfida che deve affrontare, dopo il lunghissimo percorso di riabilitazione che l’ha tenuta lontana da casa per tanti mesi. Stando a quanto spiegato da un portavoce, avrebbe già manifestato i primi sintomi ma le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Tuttavia, sarà costretta a cancellare i suoi prossimi impegni in agenda. Charlene di Monaco positiva al Covid Da Palazzo arriva la brutta notizia che ha messo in allarme tutti: la Principessa Charlene di Monaco è risultata positiva al Covid, a seguito di un tampone effettuato sulla scia di alcuni sintomi che si sono presentati nelle ore ... Leggi su dilei (Di sabato 4 giugno 2022) La Principessadial: è questa la nuova sfida che deve affrontare, dopo il lunghissimo percorso di riabilitazione che l’ha tenuta lontana da casa per tanti mesi. Stando a quanto spiegato da un portavoce, avrebbe già manifestato i primi sintomi ma le suedi salute non sarebbero preoccupanti. Tuttavia, sarà costretta a cancellare i suoi prossimi impegni in agenda.dialDa Palazzo arriva la brutta notizia che ha messo in allarme tutti: la Principessadiè risultataal, a seguito di un tampone effettuato sulla scia di alcuni sintomi che si sono presentati nelle ore ...

