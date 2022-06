Advertising

ETGazzetta : Macron su Mbappé: 'Sì, gli ho consigliato di rimanere al Psg. Anche se io tifo Marsiglia...' - CRAZYBABYLOVE27 : @ylefsch Francia, qualsiasi posto, nord o sud, est o ovest, ma che sia Francia. La amo. Amo i francesi, i loro dolc… - ansacalciosport : Champions: Macron chiede trasparenza su caos Stade de France. Secondo alcuni media, sarebbe furioso col ministro de… - sportface2016 : #LiverpoolRealMadrid, #Macron sugli scontri di Parigi: “Spettacolo indegno della Francia” - Michell84447841 : Nel Presidente Macron. Io credo che se un tifoso voglia assistere ad un match sportivo e supportare la sua squadra… -

La Sicilia

, tifoso dell'Olympique Marsiglia, ha confermato la versione di Mbappé: "vi assicuro, non intervengo in nessun trasferimento - ha premesso- sono come un cittadino qualunque quando si ...Calciomercato Mbappé - Psg, daa Leonardo cacciato: i segreti della permanenza Calcio:Macron conferma,'ho consigliato a Mbappè di rimanere' (ANSA) - PARIGI, 04 GIU - Emmanuel Macron ha confermato di aver "telefonato" a Kylian Mbappé prima che l'attaccante del PSG annunciasse il suo rifiuto di trasferirsi al Real Madrid, e di avergli ...Così, nella vicenda ha recitato un ruolo perfino il presidente francese Emmanuel Macron: "Abbiamo fatto una chiacchierata e gli ho consigliato di rimanere in Francia. Quando viene chiesto un parere in ...