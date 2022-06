(Di sabato 4 giugno 2022) Le recenti dichiarazioni di Aurelio Desul futuro di Kalidou Koulibaly e di Dries Mertens non sono piaciute ai tifosi del Napoli. Sui social sono piovute critiche feroci nei confronti del patron azzurro che aveva paragonato il “vile denaro” all’amore per la città di Napoli e per la maglia azzurra, parlando dei rinnovi dei due leader.De: le parole Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Carloha parlato delle feroci critiche che stanno piovendo nei confronti di Aurelio Deda tanti tifosi del Napoli. “Le dichiarazioni di Desono state vivisezionate e criticate molto nell’ultimo periodo. Certe voltela forma, sin troppo cruda, è vero. Ma sul ...

Advertising

gilnar76 : Alvino difende De Laurentiis: “Ha sempre ragione! Sbaglia solo una cosa” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - sscalcionapoli1 : Alvino difende ADL: “Tante volte sbaglia la forma, ma mai il contenuto” - tuttonapoli : Alvino difende ADL: “Tante volte sbaglia la forma, ma mai il contenuto” -

Tutto Napoli

...merito al futuro del suo assistito che al momentoi pali del Napoli. Ecco le parole di Lucas Jaramillo sul futuro di David Ospina: PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: ...Cammarataa spada tratta l'attaccante nigeriano che è stato recentemente criticato, in ...la giocata decisiva in qualunque momento.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI: '... Alvino difende ADL: “Tante volte sbaglia la forma, ma mai il contenuto” Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: “Le esternazioni di De Laurentiis sono state vivisezionate, analizzate come se avesse parlato Putin o Biden. Qu ...