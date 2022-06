Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2022 ore 19:15 (Di venerdì 3 giugno 2022) Viabilità DEL 3 GIUGNO 2022 ORE 19.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SPENTO L’INCENDIO SULLA PONTINA AL KM 26, PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO, IN DIREZIONE LATINA ALTRI RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI TIVOLI TERME E SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI ANCHE LA NOMENTANA IN LOCALITA’ TOR LUPARA, VERSO MENTANA IL TRASPORTO FERROVIARIO PERMANE SOSPESO IL SERVIZOI SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma-NAPOLI I TRENI SONO INSTRADATI SUI PERCORSI ALTERNATIVI CON RITARDI SINO A 90 MINUTI PER L’ALTA VELOCITA’ E SINO A 80 PER I TRENI REGIONALI, QUESTI ULTIMI SUBISCONO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022)DEL 3 GIUGNOORE 19.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASPENTO L’INCENDIO SULLA PONTINA AL KM 26, PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTELNO, IN DIREZIONE LATINA ALTRI RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO INTERESSANO VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI TIVOLI TERME E SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI ANCHE LA NOMENTANA IN LOCALITA’ TOR LUPARA, VERSO MENTANA IL TRASPORTO FERROVIARIO PERMANE SOSPESO IL SERVIZOI SULLA LINEA ALTA VELOCITA’-NAPOLI I TRENI SONO INSTRADATI SUI PERCORSI ALTERNATIVI CON RITARDI SINO A 90 MINUTI PER L’ALTA VELOCITA’ E SINO A 80 PER I TRENI REGIONALI, QUESTI ULTIMI SUBISCONO ...

