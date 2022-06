Torricelli: «Juve, con Chiellini si chiude un’era. Bonucci? Da solo…» (Di venerdì 3 giugno 2022) Le parole dell’ex difensore della Juve, Moreno Torricelli sull’addio di Chiellini e il futuro della difesa dei bianconeri Moreno Torricelli è intervenuto a A Tutto Mercato di TMW Radio per parlare di Chiellini e dell’eredità che lascia alla Nazionale. Le parole sull’ex capitano della Juve. Chiellini – «Sicuramente l’addio di Chiellini è pesante anche perché chiude un’ epoca e chiude probabilmente la tradizione di quei marcatori molto molto duri. Adesso come giovane difensore molto forte mi viene in mente Bastoni, comunque serve anche qualche giocatore di una certa esperienza che faccia capire l’importanza della maglia azzurra, cosa che non credo riesca a fare da solo Bonucci». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Le parole dell’ex difensore della, Morenosull’addio die il futuro della difesa dei bianconeri Morenoè intervenuto a A Tutto Mercato di TMW Radio per parlare die dell’eredità che lascia alla Nazionale. Le parole sull’ex capitano della– «Sicuramente l’addio diè pesante anche perchéun’ epoca eprobabilmente la tradizione di quei marcatori molto molto duri. Adesso come giovane difensore molto forte mi viene in mente Bastoni, comunque serve anche qualche giocatore di una certa esperienza che faccia capire l’importanza della maglia azzurra, cosa che non credo riesca a fare da solo». L'articolo ...

