Tavassi, Blind e Iannoni, come mai non sono in studio a L’Isola: parla Guendalina (Di venerdì 3 giugno 2022) Quando i naufraghi vengono eliminati da L’Isola dei Famosi tornano in Italia e vanno in studio a raccontare la loro esperienza a Cayo Cochinos. Questo non è successo con Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e Blind, i tre concorrenti che non hanno accettato il prolungamento. I tre naufraghi infatti non hanno potuto/voluto restare in gioco fino al 27 giugno (nella migliore delle ipotesi). Una fonte affidabile mi aveva rivelato che l’assenza di Guendalina, Blind e Alessandro aveva a che fare con i loro contratti scaduti a fine maggio e con quelli non firmati per il prolungamento. La Tavassi intervistata da FanPage ha confermato tutto ed ha anche spiegato che se la invitassero in studio andrebbe ... Leggi su biccy (Di venerdì 3 giugno 2022) Quando i naufraghi vengono eliminati dadei Famosi tornano in Italia e vanno ina raccontare la loro esperienza a Cayo Cochinos. Questo non è successo con, Alessandro, i tre concorrenti che non hanno accettato il prolungamento. I tre naufraghi infatti non hanno potuto/voluto restare in gioco fino al 27 giugno (nella migliore delle ipotesi). Una fonte affidabile mi aveva rivelato che l’assenza die Alessandro aveva a che fare con i loro contratti scaduti a fine maggio e con quelli non firmati per il prolungamento. Laintervistata da FanPage ha confermato tutto ed ha anche spiegato che se la invitassero inandrebbe ...

