(Di venerdì 3 giugno 2022) Nell’ultimo episodio di AEW Unrestricted, svoltosi poco prima di Double or Nothing all’AEW FanFest, il TNT ChampionSky ha rivelato qual è il principale avversario contro cui vorrebbe difendere iltelevisivo. “Non c’è giorno che passi in cui non ricevo una manciata di tweet che mi dicono chedovrebbe essere il campione al posto mio“, ha detto Sky.alla riscossa? Sky ha poi continuato: “Per questo, mi piacerebbe invitare lui stesso ada me per strapparmi questa cintura. Perciò, se ci sei, se lo vuoi, vieni a prendertelo. Ma quando lo sconfiggerò, dovrete tutti chiudere la bocca“. Appena qualche giorno dopo, a AEW Dynamite, abbiamo visto il ritorno del Redeemer in un match contro il nuovo arrivato Johnny Elite, ma sappiamo che Sky ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Scorpio Sky: 'Se Miro vuole il mio titolo, dovrà venire a prenderselo' - - TheNerdyMonster : @aaronrift @nodqdotcom Scorpio Sky. - AEWRANK1 : #3 Scorpio Sky vs Dante Martin! - blue_sky_min : @cuterthqnyourex scorpio - MarcQuill : Scorpio 'Thanos' Sky -

... dall'altro Matt e Jeff Hardy, vere e proprie icone del mondo del Wrestling e della categoria Tag Team Frankie Kazarian, Sammy Guevara & Tay Conti vs TNT Champion, "All Ego" Ethan Page & ...SuCinema dalle 21.15 Quello che non so di te. Finley, una aspirante violinista di talento, ...45 - I grandi protagonisti 23:30 - Caro Marziano Rai 4 18:15 - Flashpoint St 1 Ep 1 - Codice...Nell'ultimo episodio di AEW Unrestricted, svoltosi poco prima di Double or Nothing all'AEW FanFest, il TNT Champion Scorpio Sky ha rivelato qual è il principale avversario contro cui vorrebbe difender ...Durante lo show, ci sarà il debutto sul ring di Athena (ex Ember Moon in WWE) contro Kiera Hogan, inoltre sono stati annunciati: Scorpio Sky vs. Daunte Martin con in palio il titolo TNT e The Young ...