Sabatini e l’addio alla Salernitana: “Sono cose di calcio” | VIDEO (Di venerdì 3 giugno 2022) Walter Sabatini ha parlato dopo l'addio improvviso alla Salernitana. Il dirigente spiega gli attriti con il presidente Iervolino e cosa farà adesso Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 giugno 2022) Walterha parlato dopo l'addio improvviso. Il dirigente spiega gli attriti con il presidente Iervolino e cosa farà adesso

Advertising

serieApallone : Salernitana, occhi su Nicola: se saluta, due le alternative: Dopo l'addio del ds Sabatini, la Salerni...... leggi… - occhio_notizie : Il commento di #Criscitiello sul caos #Salernitana dopo l'addio di #Sabatini - infoitsport : Terremoto Salernitana, dopo l'addio a Sabatini in bilico anche Nicola - Sportmediaset - De_Sand88 : RT @sportmediaset: Terremoto Salernitana, dopo l'addio a Sabatini in bilico anche Nicola #salernitana #nicola - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Terremoto Salernitana, dopo l'addio a Sabatini in bilico anche Nicola #salernitana #nicola -