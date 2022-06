Roland Garros 2022, ritiro Zverev: abbraccio con Nadal e uscita in stampelle (VIDEO) (Di venerdì 3 giugno 2022) Alexander Zverev è uscito di scena in semifinale al Roland Garros 2022 a causa di un grave infortunio alla caviglia destra. Dopo aver sofferto per il problema fisico, esternando tutto con grida e un repentino pianto, il tennista tedesco ha primordialmente lasciato il campo in sedia a rotelle, per poi far ritorno in stampelle. In seguito, Zverev ha salutato il giudice di sedia annunciando il ritiro, abbracciato affettuosamente un rammaricato Rafael Nadal e raggiunto gli spogliatoi sempre con l’ausilio delle stampelle. Dramma sportivo per l’atleta teutonico, potenzialmente fuori per il resto della stagione, seppur siano da valutare attentamente le sue condizioni; dopo le cattive sensazioni immediate, però, Zverev ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Alexanderè uscito di scena in semifinale ala causa di un grave infortunio alla caviglia destra. Dopo aver sofferto per il problema fisico, esternando tutto con grida e un repentino pianto, il tennista tedesco ha primordialmente lasciato il campo in sedia a rotelle, per poi far ritorno in. In seguito,ha salutato il giudice di sedia annunciando il, abbracciato affettuosamente un rammaricato Rafaele raggiunto gli spogliatoi sempre con l’ausilio delle. Dramma sportivo per l’atleta teutonico, potenzialmente fuori per il resto della stagione, seppur siano da valutare attentamente le sue condizioni; dopo le cattive sensazioni immediate, però,ha ...

Advertising

fanpage : 'Puoi perdere perché il tuo avversario ha giocato meglio, ma non puoi perdere perché non hai dato il massimo' Ha vi… - Eurosport_IT : Rafa Nadal compie oggi 36 anni: è il più forte tennista di sempre? ???????? ?? 2x Australian Open?????? ?? 13x Roland Gar… - ItaliaTeam_it : Un torneo magnifico che termina in semifinale. Che Roland Garros per Martina Trevisan! ???? #ItaliaTeam |… - Eurosport_IT : ZVEREV CADE E SI INFORTUNA ??? Niente da fare per il tedesco: dopo la brutta caduta non riesce a rientrare in campo… - QdSit : #Zverev Il video del tremendo infortunio al tedesco nel corso della semifinale del #RolandGarros contro #Nadal… -