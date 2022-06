Pandemia e smart working ma cifre da capogiro per i dipendenti dell’Asl (Di venerdì 3 giugno 2022) di Erika Noschese In piena Pandemia, nonostante lo smart working, i dipendenti dell’Asl hanno guadagnato più dei direttori. È quanto emerge dai resoconti che fanno riferimento al periodo della Pandemia. cifre da capogiro che vanno da oltre 20mila euro fino a 41mila. Suscita scalpore, infatti, la posizione del direttore amministrativo dei dipartimenti Salute Mentale, Prevenzione e Dipendenze che ha raggiunto quota 41.779,20 euro con il solo stipendio base, sfiorando i 55mila euro con le indennità covid e un totale competenze, quindi senza trattenute, pari a 66.274,42 euro. E non è l’unico caso: uno dei dirigenti C.M ha infatti uno stipendio base di 22.216,08 euro arrivando ad un totale di competenze pari a 74.578,07 euro e un netto di 44.444,00. Questi, ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 3 giugno 2022) di Erika Noschese In piena, nonostante lo, ihanno guadagnato più dei direttori. È quanto emerge dai resoconti che fanno riferimento al periodo delladache vanno da oltre 20mila euro fino a 41mila. Suscita scalpore, infatti, la posizione del direttore amministrativo dei dipartimenti Salute Mentale, Prevenzione e Dipendenze che ha raggiunto quota 41.779,20 euro con il solo stipendio base, sfiorando i 55mila euro con le indennità covid e un totale competenze, quindi senza trattenute, pari a 66.274,42 euro. E non è l’unico caso: uno dei dirigenti C.M ha infatti uno stipendio base di 22.216,08 euro arrivando ad un totale di competenze pari a 74.578,07 euro e un netto di 44.444,00. Questi, ...

