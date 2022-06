Nato non cerca la pace, ma fomenta la guerra in Ucraina, lo dice il Generale Bertolini (Di venerdì 3 giugno 2022) La Nato non ha mai fatto un appello per i negoziati, non ha mai parlato di pace né di cessate il fuoco. Ha solo parlato di vittoria dell'Ucraina e di sconfitta della Russia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 3 giugno 2022) Lanon ha mai fatto un appello per i negoziati, non ha mai parlato diné di cessate il fuoco. Ha solo parlato di vittoria dell'e di sconfitta della Russia L'articolo proviene da Firenze Post.

