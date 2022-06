Nastri d’Argento 2022: le candidature, da Sorrentino a Martone e Mainetti (Di venerdì 3 giugno 2022) Nastri d'Argento 2022, le candidature: È stata la mano di Dio di Sorrentino è il film più candidato seguito da Nostalgia e Qui rido io di Martone, Ariaferma di Di Costanzo e Freaks out di Mainetti. I Nastri d'Argento 2022 si concluderanno a Roma, nell'arena del MAXXI lunedì 20 Giugno: le candidature sono state annunciate e per quanto concerne il miglior film la lista comprende ben quattro titoli lanciati dalla Mostra di Venezia: È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Ariaferma di Leonardo di Costanzo, Freaks out di Gabriele Mainetti e Qui rido io di Mario Martone, dedicato alla storia della famiglia Scarpetta. L'annuncio arriva dai Giornalisti Cinematografici Italiani, alla vigilia ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 giugno 2022)d'Argento, le: È stata la mano di Dio diè il film più candidato seguito da Nostalgia e Qui rido io di, Ariaferma di Di Costanzo e Freaks out di. Id'Argentosi concluderanno a Roma, nell'arena del MAXXI lunedì 20 Giugno: lesono state annunciate e per quanto concerne il miglior film la lista comprende ben quattro titoli lanciati dalla Mostra di Venezia: È stata la mano di Dio di Paolo, Ariaferma di Leonardo di Costanzo, Freaks out di Gabrielee Qui rido io di Mario, dedicato alla storia della famiglia Scarpetta. L'annuncio arriva dai Giornalisti Cinematografici Italiani, alla vigilia ...

