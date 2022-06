Napoli | Gollini può arrivare in prestito dall’Atalanta

(Di venerdì 3 giugno 2022) Illa prossima stagione potrebbe cambiare entrambi i portieri. Né Ospina, né Meret dovrebbero restare, anche se per il primo al momento sembra ci siano segnali più incoraggianti per il rinnovo. De Laurentiis ha fatto la sua proposta al colombiano ed aspetta una risposta definitiva. Meret invece sembra ormai destinato ad andare via, diversi L'articolo

David Ospina ha riaperto alper una conferma, ma per la porta c'è l'idea Pierluigi, di rientro all'Atalanta dopo il prestito al Tottenham senza mai scendere in campo in Premier League.Può cambiare tutto per quanto riguarda la porta azzurra: ADL vuoledell' Atalanta, intanto ha già scelto un secondo portiere affidabile.Il Napoli la prossima stagione potrebbe cambiare entrambi i portieri. Né Ospina, né Meret dovrebbero restare, anche se per il primo al momento sembra ci ...Ha vinto la squadra che ha avuto più equilibrio durante il campionato, credo che il Napoli sia stato sfortunato, tra coppa d’Africa, covid e infortuni. Il Milan ci ha creduto di più, ha avuto più ...