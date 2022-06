Motovedetta libica spara verso pescherecci italiani a nord di Bengasi | in acque internazionali Nessun danno né feriti

(Di venerdì 3 giugno 2022) Unahato alcuni colpi d’arma da fuoco di avvertimentoilo ‘Salvatore Mercurio‘, che si trovava indiinsieme al ‘Luigi Primo‘. I colpi non hanno provocato danni alle imbarcazioni né. In zona è intervenuta la fregata Grecale della Marina Militare che ha invitato laad allontanarsi, mentre un team sanitario e uomini del del San Marco sono saliti a bordo deiper garantire la sicurezza. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini è stato costantemente informato della situazione. L’episodio, spiega la Marina, si è verificato nella sera del 2 giugno: i due...

la fregata grecale è intervenuta in soccorso e militari del San Marco sono saliti a bordo dell'imbarcazione presa di mira per garantirne la sicurezza Unaavrebbe sparato alcuni ...1' DI LETTURA ROMA - Unaavrebbe sparato alcuni colpi d'arma da fuoco di avvertimento verso il peschereccio 'Salvatore Mercurio'. Il peschereccio si trovava in acque internazionali a nord di Bengasi, ...