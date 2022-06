Motomondiale: Gp Catalunya, Rins guida prime libere MotoGp (Di venerdì 3 giugno 2022) Lo spagnolo precede Vinales e Morbidelli, in ritardo Bastianini e Bagnaia MONTMELÒ (SPAGNA) - Alex Rins chiude in testa la prima sessione di libere del Gran Premio della Catalunya. Il pilota spagnolo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Lo spagnolo precede Vinales e Morbidelli, in ritardo Bastianini e Bagnaia MONTMELÒ (SPAGNA) - Alexchiude in testa la prima sessione didel Gran Premio della. Il pilota spagnolo ...

