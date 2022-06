LIVE Nadal-Zverev 0-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: break in avvio del tedesco nel primo set (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Diritto vincente in risposta di Nadal. 40-0 Ace del teutonico. 30-0 VINCENTE DI DIRITTO LUNGOLINEA DI Zverev! 15-0 Buona prima del classe 1997. 0-1 break IN avvio DI Zverev! Partenza a rilento di Nadal. 30-40 ARRIVA SUBITO UNA PALLA break PER Zverev! 30-30 Risposta profonda del tedesco. 30-25 Gran rovescio di Zverev che chiude con il diritto a sventaglio. 30-0 Buona prima dello spagnolo. 15-0 Nadal conquista il primo punto della semifinale francese. 0-0 Si comincia a Parigi! Batte Nadal. INIZIO primo SET 15.03 Ultime sgoccioli di riscaldamento per un match tutto da ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Diritto vincente in risposta di. 40-0 Ace del teutonico. 30-0 VINCENTE DI DIRITTO LUNGOLINEA DI! 15-0 Buona prima del classe 1997. 0-1INDI! Partenza a rilento di. 30-40 ARRIVA SUBITO UNA PALLAPER! 30-30 Risposta profonda del. 30-25 Gran rovescio diche chiude con il diritto a sventaglio. 30-0 Buona prima dello spagnolo. 15-0conquista ilpunto della semifinale francese. 0-0 Si comincia a Parigi! Batte. INIZIOSET 15.03 Ultime sgoccioli di riscaldamento per un match tutto da ...

