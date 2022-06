L’impresa di Salvini che riesce a infilare la Fornero anche nel lamento per le critiche sul viaggio a Mosca | VIDEO (Di venerdì 3 giugno 2022) “Tanti nemici tanto onore”, avrebbe potuto dire ieri sera Salvini, dopo aver già citato Mussolini nel messaggio di auguri per la Festa della Repubblica. E ne ha menzionati diversi, dei suoi nemici, durante la puntata di ieri di Dritto e Rovescio. Si parlava delle critiche che gli erano state mosse per aver organizzato un viaggio a Mosca contro il parere del governo: “Se devo portare al tavolo i russi, con chi cacchio devo parlare, se non con i russi. Io voglio sapere i Letta, i Renzi, Fornero, Saviano, che mi hanno attaccato. Voi, cosa state facendo per la pace? Io ci metto la mia faccia, bella o brutta che sia. Voi che criticate stando comodi seduti a casa, cosa state facendo per tornare alla pace?”. “Cosa stanno facendo Letta, Renzi, la Fornero e Saviano per la pace? Mi ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) “Tanti nemici tanto onore”, avrebbe potuto dire ieri sera, dopo aver già citato Mussolini nel messaggio di auguri per la Festa della Repubblica. E ne ha menzionati diversi, dei suoi nemici, durante la puntata di ieri di Dritto e Rovescio. Si parlava delleche gli erano state mosse per aver organizzato uncontro il parere del governo: “Se devo portare al tavolo i russi, con chi cacchio devo parlare, se non con i russi. Io voglio sapere i Letta, i Renzi,, Saviano, che mi hanno attaccato. Voi, cosa state facendo per la pace? Io ci metto la mia faccia, bella o brutta che sia. Voi che criticate stando comodi seduti a casa, cosa state facendo per tornare alla pace?”. “Cosa stanno facendo Letta, Renzi, lae Saviano per la pace? Mi ...

