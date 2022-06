Lega, Salvini: "Ambasciatore russo? Presto lo rivedrò Con Trump al potere non ci sarebbe stata la guerra" (Di venerdì 3 giugno 2022) Matteo Salvini non ha nessuna intenzione di interrompere i suoi rapporti con l'ambasciata russa. Il leader della Lega rilancia la sua missione di pace a Mosca. "Io sto continuando con i miei contatti. Leggo - dice Salvini a "Diritto e rovescio" su Rete 4 - che i servizi segreti mi 'curavano' (sorvegliavano, ndr), ma io lo dico dove vado. Gli uomini dell'intelligence italiana hanno altro da fare che vedere se Salvini va a cena dall'Ambasciatore russo, cosa che ho fatto e rifarò se serve. Il piano di pace di Luigi Di Maio "io non l'ho visto, nessuno dei ministri della Lega lo ha visto. L'ho letto sui giornali ma è durato un quarto d'ora poi è stato cestinato". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 3 giugno 2022) Matteonon ha nessuna intenzione di interrompere i suoi rapporti con l'ambasciata russa. Il leader dellarilancia la sua missione di pace a Mosca. "Io sto continuando con i miei contatti. Leggo - dicea "Diritto e rovescio" su Rete 4 - che i servizi segreti mi 'curavano' (sorvegliavano, ndr), ma io lo dico dove vado. Gli uomini dell'intelligence italiana hanno altro da fare che vedere seva a cena dall', cosa che ho fatto e rifarò se serve. Il piano di pace di Luigi Di Maio "io non l'ho visto, nessuno dei ministri dellalo ha visto. L'ho letto sui giornali ma è durato un quarto d'ora poi è stato cestinato". Segui su affaritaliani.it

Advertising

borghi_claudio : Non ci sono tante 'indagini' da fare. Sarebbe flagranza di reato. Genova, la Digos indaga sull’irruzione dei port… - elio_vito : Dopo le notizie degli incontri con l’Ambasciatore russo, i post, i viaggi programmati a Mosca, Salvini è fonte di g… - matteosalvinimi : #Salvini: Alcuni Segretari di partito parlano solo di armi. Lo vadano a spiegare agli operai che perderanno il post… - BaggioEva : RT @LucillaMasini: Pillon: 'LASCIAMO IN PACE I BAMBINI! Parlare di coito e penetrazione a bimbi delle elementari? Io dico no!'. È talmente… - inotg_inot59 : @erameglioprima2 @fattoquotidiano Salvini l'uomo dell'indipendenza Padana Che si aspetta da 30anni Ma quando la fa… -