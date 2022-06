Lavastoviglie: Il posto più sporco e pieno di batteri della tua casa è al suo interno. Puliscilo così! (Di venerdì 3 giugno 2022) In casa, per quanto una persona possa cimentarsi nelle pulizie dalla sera alla mattina, i germi e i batteri si annidano sempre e ovunque. Proprio in virtù di questo, lo sporco si deposita nei posti più impensabili. Il luogo più sporco in assoluto in casa è sicuramente il filtro della Lavastoviglie e questo purtroppo può causare anche dei problemi di salute seri. Per evitare che questo accada bisogna dedicarsi alla pulizia del filtro regolarmente. Ma esattamente il filtro di questo elettrodomestico a cosa serve? Nella Lavastoviglie il filtro ha il compito di proteggere i tubi dalle ostruzioni causate dal cibo. Infatti se questi residui di cibo non vengono regolarmente rimossi possono danneggiare l’elettrodomestico anche in modo irreversibile. Per ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 3 giugno 2022) In, per quanto una persona possa cimentarsi nelle pulizie dalla sera alla mattina, i germi e isi annidano sempre e ovunque. Proprio in virtù di questo, losi deposita nei posti più impensabili. Il luogo piùin assoluto inè sicuramente il filtroe questo purtroppo può causare anche dei problemi di salute seri. Per evitare che questo accada bisogna dedicarsi alla pulizia del filtro regolarmente. Ma esattamente il filtro di questo elettrodomestico a cosa serve? Nellail filtro ha il compito di proteggere i tubi dalle ostruzioni causate dal cibo. Infatti se questi residui di cibo non vengono regolarmente rimossi possono danneggiare l’elettrodomestico anche in modo irreversibile. Per ...

