"La Madonna con l'aureola Lgbt è un insulto": scoppia la polemica (Di venerdì 3 giugno 2022) L'immagine simbolo delle lotte per i diritti degli omosessuali in Polonia esposta al museo del Parlamento Ue fa discutere. La Lega chiede di censurarla: "Così si offendono i cattolici" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 giugno 2022) L'immagine simbolo delle lotte per i diritti degli omosessuali in Polonia esposta al museo del Parlamento Ue fa discutere. La Lega chiede di censurarla: "Così si offendono i cattolici"

