Johnny Depp coccola un cucciolo di tasso in un centro di soccorso per animali del Kent (FOTO) (Di venerdì 3 giugno 2022) Johnny Depp ha coccolato un cucciolo di tasso chiamato Freddie all'interno di un centro di soccorso per animali del Kent dopo aver vinto il processo per diffamazione contro l'ex moglie. Johnny Depp è stato fotografato con in braccio un cucciolo di tasso all'interno di un centro di soccorso per animali del Kent durante l'ultima tappa del suo tour nel Regno Unito, pochi giorni dopo aver vinto il processo per diffamazione multimilionario contro Amber Heard. "Indovinate chi è venuto a trovarci durante la giornata di oggi", ha scritto giovedì Folly Wildlife Rescue Trust in un post su ...

