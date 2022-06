Il Fisco conosce chi evade: "Sono 19 milioni, ma non conviene metterli in carcere" (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono 19 milioni le persone che hanno debiti con il Fisco. "Le abbiamo individuate" spiega il direttore dell'agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini che lancia una provocazione: "Ma ora che sappiamo chi Sono, conviene metterle... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 giugno 2022)19le persone che hanno debiti con il. "Le abbiamo individuate" spiega il direttore dell'agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini che lancia una provocazione: "Ma ora che sappiamo chimetterle...

