“Il fiore giallo” | le opere di Missà in mostra per la raccolta fondi in favore dell’Ucraina

Bergamo. Il 27 maggio, nel passaggio del Carmine in Città Alta, è stata inaugurata la nuova mostra per beneficienza a favore dell'Ucraina, organizzata dalla neoassociazione filantropica Il fiore giallo, che espone le opere di Fabio Missale, in arte Missà. Fabio Missale è un avvocato che sa il fatto suo e non ha bisogno di tante presentazioni: i suoi quadri parlano da soli. Osservandoli si capisce che abbiamo a che fare con un paesaggista amante dei fiori e della pittura en plain air. La musica in sottofondo (Cat Stevens, Simon & Garfunkel e altri), ti cattura mentre cammini sulla Corsarola e non puoi fare a meno di dare una sbirciata a quel piccolo passaggio adornato di tele colorate e opere in ferro. Così dal passaggio ti ritrovi nel paesaggio ...

