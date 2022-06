Finalmente si va verso l’obbligo della porta USB-C, e qualcuno si dovrà adeguare (Di venerdì 3 giugno 2022) Nell'UE si va Finalmente verso l'obbligo di adozione della porta USB Type-C per la ricarica di smartphone e dispositivi mobili: le ultime. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 3 giugno 2022) Nell'UE si val'obbligo di adozioneUSB Type-C per la ricarica di smartphone e dispositivi mobili: le ultime. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Finalmente si va verso l’obbligo della porta USB-C, e qualcuno si dovrà adeguare - decaleuphoria : On my way verso settala e poi tanatappa sperando in un tempo decente ???? Comunque finalmente ho rivisto la mia ama @xxxmelancolie ???????????? - _VVinter_bear : + importanti, tu però ti sei rotta di essere uno yo-yo, e quindi la tolleranza verso quella persona diventa zero ,… - sergio_segre : Lui: Mi chiedo cos'è questa cosa che mi spinge verso di te. Lei: Finalmente un'erezione! - taefthoon : @ro_nnie00 torna tutto nel verso giusto finalmente -