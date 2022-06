Dybala, una squadra inglese si fa sotto (Di venerdì 3 giugno 2022) Paulo Dybala è l'oggetto dei desideri di mezza Europa. L'argentino, che ha appena terminato la sua esperienza con la Juventus,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 3 giugno 2022) Pauloè l'oggetto dei desideri di mezza Europa. L'argentino, che ha appena terminato la sua esperienza con la Juventus,...

Advertising

AlfredoPedulla : Domandina a #Dybala: con #Lautaro non fareste una coppia pazzesca? Risposta: “Lautaro è un fenomeno”. E lo sta aspettando con Joya - carlolaudisa : Tre indizi fanno una prova. I no di Dybala a @NUFC, @BVB e @SevillaFC aprono le porte all'@Inter. #calciomercato s… - tancredipalmeri : Che l’Inter abbia bisogno di vendere Lautaro per giustificare Lukaku e Dybala è una baggianata enorme. Se - ed è u… - turnysol : @Trup23 Vorrei dirti una cosa, ma non ne vale neanche la pena perché vado a sbattere contro un muro. Tu goditi dyba… - vettealatte : @FedericoDav_SSL il tuo standard di simpatia: una bionda fastidiosa bimba di dybala, però poi il problema sn io?????? -