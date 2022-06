Cina | varata la Zhu Hai Yun | una nave autonoma portadroni gestita da remoto

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 3 giugno 2022) Chi di noi ha mai visto unafantasma attiva e che ha il preciso obiettivo di trasportare dei materiali da una parte all’altra? Forse nessuno dato che non se ne sia mai sentito parlare, ma esiste e presto potrebbe essere adottata ovunque. Ma come potrebbe essere utile a tutti? Il progetto è ancora in fase di sperimentazione – Computermagazine.itChe dire: lanon smette di portare avanti progetti assurdi e che hanno dell’incredibile, tant’è che attualmente ha concentrato la sua attenzione verso un nuovo tipo di mezzo di trasporto e che si differenzia dagli altri per via di una peculiarità unica: non c’è qualcuno che lo controllw. Eh sì, avete capito bene, e come se non bastasse non stiamo ponendo delle metafore o parlando di un discorso strano. Pare proprio che la Zhu Hai Yun, una...