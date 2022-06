Base jumper si lancia e scompare in Friuli, ricerche da ieri (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono riprese stamattina le ricerche di un Base jumper disperso dal pomeriggio di ieri dopo un lancio dal Monte Cimone nelle Alpi Giulie Occidentali a Chiusaforte (Udine). L'uomo, straniero, di 35 anni,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Sono riprese stamattina ledi undisperso dal pomeriggio didopo un lancio dal Monte Cimone nelle Alpi Giulie Occidentali a Chiusaforte (Udine). L'uomo, straniero, di 35 anni,...

Advertising

herzoa : @AscioneMauri sembrano un base jumper che ogni anno sceglie le montagne piu difficili - Ansa_Fvg : Base jumper si lancia e scompare in Friuli, ricerche da ieri. Stamattina, dopo stop per maltempo ieri, avvistata at… - nordest24 : Base jumper scomparso, sono in corso le ricerche +++ I tecnici stanno operando in un canale molto impervio tra i… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Sono cominciate intorno allle 6.30, con l'ausilio di un elicottero, le operazioni di recupero del base jumper precipitato gi… - TgrRaiFVG : Sono cominciate intorno allle 6.30, con l'ausilio di un elicottero, le operazioni di recupero del base jumper preci… -