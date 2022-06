Auriemma | “De Laurentiis può vendere il Napoli | tra poco Osimhen resta per non deprezzare il club”

(Di venerdì 3 giugno 2022) Aurelio Detra pochi mesi potrebbeil. Ilnon si priverà diper non diminuire il valore della rosa azzurra. Depotrebbeila breve, lo rivela Raffaele.Il giornalista di giornalista Mediaset e conduttore radiofonico, ai microfoni di Radio Marte rivela il retroscena.: DEPOTREBBEIL“Non si esclude che ilvenga venduto da qui a qualche mese. Ci sono tante novità, dei particolari che emergono ogni giorno e che, puntualmente, non vengono smentiti da nessuno. Il presidente Aurelio Denon sta esprimendo nessuna ...

Auriemma rivela che De Laurentiis tra pochi mesi potrebbe vendere il Napoli. Il club non si priverà di Osimhen per un solo motivo. Aurelio De Laurentiis non si priverà del suo giocatore migliore a meno di spese folli: il motivo sarebbe legato anche al valore della rosa azzurra.