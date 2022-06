ADL punta tutto su Gollini: il Napoli spinge per averlo in prestito (Di venerdì 3 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport – . Aurelio De Laurentiis è pronto alla rivoluzione tra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 3 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport – . Aurelio De Laurentiis è pronto alla rivoluzione tra … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

CozzAndrea : Ostigard? Vabbè, si punta al titolo mondiale di MMA. Eh ma ADL non vuole vincere, nient di meno si punta anche agli… - Xenoriax_ : Mi é arrivata una notizia pazzesca: #ADL starebbe pensando a gokhan inler pur di non rinnovare Mertens. Si gokhan inler punta. - JosephIsola1 : @SpudFNVPN Solo una domanda per lei. Alla domanda su un possibile ritorno di Cavani, cosa ha voluto intendere ADL?!… - 19max85 : @DaniloStavola @ADeLaurentiis Ma dove potevamo mai essere se ADL non metteva mano al portafoglio??? Ha accontentato… - Napoli12343 : di #Ancelotti a #Napoli onestamente ricordo solo un un'ammutinamento che in 18 anni di #ADL non si era mai visto p… -