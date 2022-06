Uomini e Donne | Veronica fa la sua scelta e il programma saluta il pubblico

Advertising

Dopo un processo di sei settimane in cui i protagonisti del breve matrimonio degli orrori si sono dilaniati a vicenda in aula i sette giurati - cinquee due- hanno trovato l'unanimità. ...Dire la verità era qualcosa che dovevo ai miei figli - conclude Depp - Spero che la mia ricerca della verità abbia aiutato gli altri,, che si sono trovati nella mia situazione. Il ...Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sempre più innamorati dopo il Grande Fratello Vip. La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni prosegue a ...Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato e dovrà pagargli 15 milioni di dollari di danni. «È un passo indietro per tutte le donne. Un ritorno all'epoca in cui una donna che avesse ...