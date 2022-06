UOMINI E DONNE, CANALE 5: “GRAZIE MARIA, GURU DELLE EMOZIONI, PER L’ENNESIMA FATICA”. BILANCIO ASCOLTI (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel day-time della tv italiana, la 26esima edizione di “UOMINI e DONNE” si è conclusa ancora una volta senza rivali, comunica una nota ufficiale di Mediaset. In onda su CANALE 5, UOMINI e DONNE ha registrato ASCOLTI in crescita sulla stagione 2021-22: per lo show di MARIA De Filippi la media è del 30% di share sul pubblico attivo – 36% sui giovani 15-19 anni e 25% sugli individui – con oltre 2.700.000 spettatori. E durante le “scelte finali”, quella in onda martedì 31 maggio ha segnato il record con 3.092.000 spettatori e il 36.14% di share sul pubblico attivo, pari al 30.68% sugli individui e al 38.73% sui giovani 15-34enni. «Lo storico date-show dell’ammiraglia Mediaset continua a mietere successi» – afferma Giancarlo Scheri – «GRAZIE all’intuito di ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel day-time della tv italiana, la 26esima edizione di “” si è conclusa ancora una volta senza rivali, comunica una nota ufficiale di Mediaset. In onda su5,ha registratoin crescita sulla stagione 2021-22: per lo show diDe Filippi la media è del 30% di share sul pubblico attivo – 36% sui giovani 15-19 anni e 25% sugli individui – con oltre 2.700.000 spettatori. E durante le “scelte finali”, quella in onda martedì 31 maggio ha segnato il record con 3.092.000 spettatori e il 36.14% di share sul pubblico attivo, pari al 30.68% sugli individui e al 38.73% sui giovani 15-34enni. «Lo storico date-show dell’ammiraglia Mediaset continua a mietere successi» – afferma Giancarlo Scheri – «all’intuito di ...

Advertising

robersperanza : Buon 2 Giugno. Oggi, per la prima volta, le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale partecipano alla ce… - meb : Agli uomini e le donne che, con il sacrificio di allora, ci hanno permesso di essere liberi oggi. Al voto per tutti… - poliziadistato : #2giugno 76° #FestadellaRepubblica “Insieme a difesa della pace”. Sui #ForiImperiali a Roma ci saranno anche le nos… - annullataa : RT @ninettamia_: Il signor Maurizio non ha chiaramente mai esperito la lotta all’ultimo sangue all’università per sedersi ad un banco perch… - Aquila6811 : RT @guerini_lorenzo: Con il Presidente #Mattarella all'Altare della Patria per rendere omaggio a chi ha contribuito a tutelare i valori del… -