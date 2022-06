Ucraina, bisogna evitare l’escalation atomica in Europa: è ora di serie trattative di pace (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel 1945 il governo americano di Harry Truman, quando ormai la guerra contro il Giappone stava finendo a favore degli americani, stimò che l’invasione finale del Giappone sarebbe costata tra 400-800 mila morti americani e che perdite nipponiche sarebbero state tra i 5-10 milioni. Così Truman, per evitare perdite e morti inutili, decise di sganciare due bombe atomiche il 6 agosto a Hiroshima e il 9 agosto a Nagasaki. I morti furono immediatamente circa 200 mila – quasi tutti civili innocenti – e poi molte decine di migliaia per effetto delle radiazioni e delle ferite. Il 15 agosto, sei giorni dopo Nagasaki, l’imperatore Hirohito firmò finalmente la resa incondizionata. L’atomica è già stata usata e potrebbe essere usata ancora, e questa volta in Europa. Se il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, sollecitato e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Nel 1945 il governo americano di Harry Truman, quando ormai la guerra contro il Giappone stava finendo a favore degli americani, stimò che l’invasione finale del Giappone sarebbe costata tra 400-800 mila morti americani e che perdite nipponiche sarebbero state tra i 5-10 milioni. Così Truman, perperdite e morti inutili, decise di sganciare due bombe atomiche il 6 agosto a Hiroshima e il 9 agosto a Nagasaki. I morti furono immediatamente circa 200 mila – quasi tutti civili innocenti – e poi molte decine di migliaia per effetto delle radiazioni e delle ferite. Il 15 agosto, sei giorni dopo Nagasaki, l’imperatore Hirohito firmò finalmente la resa incondizionata. L’è già stata usata e potrebbe essere usata ancora, e questa volta in. Se il presidente dell’Volodymyr Zelensky, sollecitato e ...

