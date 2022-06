Trooping the Colour, chi c’era (e chi no) sul balcone con la regina Elisabetta (Di giovedì 2 giugno 2022) Dai Cambridge al gran completo fino al duca di Kent, poi tre figli della sovrana - Carlo, Anna ed Edoardo - ma non Andrea. Come da programmi, anche Harry e Meghan sono rimasti in disparte: in tutto erano 18 persone, compresa Sua Maestà, ecco presenti e assenti a Buckingham Palace Leggi su vanityfair (Di giovedì 2 giugno 2022) Dai Cambridge al gran completo fino al duca di Kent, poi tre figli della sovrana - Carlo, Anna ed Edoardo - ma non Andrea. Come da programmi, anche Harry e Meghan sono rimasti in disparte: in tutto erano 18 persone, compresa Sua Maestà, ecco presenti e assenti a Buckingham Palace

