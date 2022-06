Torino, l’inseguimento tra giovani con il machete per una lite stradale – Il video (Di giovedì 2 giugno 2022) Un giovane armato di machete che ne insegue un altro per le vie del quartiere Aurora a Torino. Questa la scena immortalata da alcuni video che la consigliera della Circoscrizione 7 Daniela Rodia (Lega) ha pubblicato sul suo profilo Facebook. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16 in corso Giulio Cesare, nelle vicinanze della scuola primaria Parini. Al centro della vicenda una lite tra automobilisti e passanti. Nel filmato si vede giovane armato di machete e a petto nudo, con il viso sporco di sangue: «Scene di ordinaria follia – denuncia la consigliera Rodia – È evidente che il tema sicurezza non viene affrontato dalle Istituzioni con le dovute attenzioni. I cittadini di Aurora meritano una risposta concreta». Leggi anche: Giornata mondiale disturbi alimentari, «Io lotto ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 giugno 2022) Un giovane armato diche ne insegue un altro per le vie del quartiere Aurora a. Questa la scena immortalata da alcuniche la consigliera della Circoscrizione 7 Daniela Rodia (Lega) ha pubblicato sul suo profilo Facebook. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16 in corso Giulio Cesare, nelle vicinanze della scuola primaria Parini. Al centro della vicenda unatra automobilisti e passanti. Nel filmato si vede giovane armato die a petto nudo, con il viso sporco di sangue: «Scene di ordinaria follia – denuncia la consigliera Rodia – È evidente che il tema sicurezza non viene affrontato dalle Istituzioni con le dovute attenzioni. I cittadini di Aurora meritano una risposta concreta». Leggi anche: Giornata mondiale disturbi alimentari, «Io lotto ...

