Stranger Things 4 infrange il record di Bridgerton 2: ecco i clamorosi ascolti (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo tre lunghi anni d’attesa, Netflix ha finalmente lanciato la quarta stagione di Stranger Things, la serie televisiva statunitense che sta tenendo incollati davanti alla tv milioni di spettatori in tutto il mondo. La prima parte di quella che è stata definita “la più terrificante e oscura di tutte” è disponibile dal 27 Maggio. La seconda parte, invece, sarà disponibile dal 1 Luglio. Sono bastati solo pochi giorni alla serie ideata da Matt e Ross Duffer per battere il record d’ascolti della seconda stagione di Bridgerton, la serie in costume tratta dai romanzi di Julia Quinn e prodotta da Shonda Rhimes. Come ha riportato il portale Cinematographe: Nel suo primo weekend, la serie creata dai fratelli Matt e Ross Duffer ha fatto registrare numeri record: Stranger ... Leggi su isaechia (Di giovedì 2 giugno 2022) Dopo tre lunghi anni d’attesa, Netflix ha finalmente lanciato la quarta stagione di, la serie televisiva statunitense che sta tenendo incollati davanti alla tv milioni di spettatori in tutto il mondo. La prima parte di quella che è stata definita “la più terrificante e oscura di tutte” è disponibile dal 27 Maggio. La seconda parte, invece, sarà disponibile dal 1 Luglio. Sono bastati solo pochi giorni alla serie ideata da Matt e Ross Duffer per battere ild’della seconda stagione di, la serie in costume tratta dai romanzi di Julia Quinn e prodotta da Shonda Rhimes. Come ha riportato il portale Cinematographe: Nel suo primo weekend, la serie creata dai fratelli Matt e Ross Duffer ha fatto registrare numeri...

