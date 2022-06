Scudetto Milan | tutta la gioia di Gallinari in un post su Instagram

Advertising

AntoVitiello : Il messaggio di #Ibrahimovic Ha sofferto tutto l'anno ma alla fine è stato ripagato con lo scudetto #Milan Persona… - repubblica : Pioli rispetta il fioretto per lo scudetto del Milan: 75 km in bici da Parma fino ai 1000 metri del Passo della Cisa - acmilan : ?? Maratona Scudetto ??? Dall'esordio a Genova all'epilogo di Reggio Emilia: su Milan TV ripercorriamo le grandi emoz… - allenby14 : @simo30764522 @paolo_moras @VHolywat @Matt00019 @CalcioFinanza 1 pareggio. 1 vittoria Milan. 1 vittoria inter. Scudetto MILAN. A casa ?????? - fabbianorozzang : RT @StanisIavskij: Prendetevi 10 minuti -

FIUMICINO (ROMA) - "Quest'anno loè stato interessante fino all'ultimo grazie ae Inter : entrambe meritavano di vincerlo. Non mi sarebbe dispiaciuto neanche il Napoli , che ha perso Osimhen per diversi mesi. Senza ...Penso che alla finee Inter meritassero entrambe lo'.Il futuro di Ante Rebic sembra lontano da Milano: il possibile approdo in Bundesliga schiude al Milan la possibilità di un affare ...Dopo la recente vittoria dello scudetto e il passaggio di proprietà, il Milan non perde tempo e si fionda a capofitto sul mercato, lanciando decisamente un segnale di continuità al progetto cominciato ...