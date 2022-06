Roland Garros 2022, Casper Ruud sconfigge Holger Rune e accede per la prima volta ad una semifinale Slam (Di giovedì 2 giugno 2022) Si ferma ai quarti di finale il fantastico percorso del teenager danese Holger Rune, sconfitto da Casper Ruud in un derby scandinavo che metteva in palio un pass per la semifinale del Roland Garros 2022. Il 23enne norvegese si è imposto per 6-1 4-6 7-6 (2) 6-3 in tre ore e 18 minuti di gioco, garantendosi il miglior risultato della carriera in un torneo dello Slam e portandosi ad un solo passo dall’atto conclusivo del torneo parigino sulla sua amata terra rossa. Ad attenderlo ci sarà il croato Marin Cilic. Parziale shock in avvio di match in favore di Ruud, che strappa per due volte il servizio a Rune e si invola sul 5-0 senza concedere palle break. Il giovane danese sblocca finalmente il punteggio nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 giugno 2022) Si ferma ai quarti di finale il fantastico percorso del teenager danese, sconfitto dain un derby scandinavo che metteva in palio un pass per ladel. Il 23enne norvegese si è imposto per 6-1 4-6 7-6 (2) 6-3 in tre ore e 18 minuti di gioco, garantendosi il miglior risultato della carriera in un torneo delloe portandosi ad un solo passo dall’atto conclusivo del torneo parigino sulla sua amata terra rossa. Ad attenderlo ci sarà il croato Marin Cilic. Parziale shock in avvio di match in favore di, che strappa per due volte il servizio ae si invola sul 5-0 senza concedere palle break. Il giovane danese sblocca finalmente il punteggio nel ...

