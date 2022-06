Roberto Cingolani: «Rinnovabili crescono a velocità raddoppiata. Semplificare? Funziona» (Di giovedì 2 giugno 2022) Il ministro della Transizione Ecologica: anche i privati hanno iniziato a capire che investire sulla sostenibilità conviene. Abbiamo sbloccato progetti fermi alle sovraintendenze grazie ai poteri sostitutivi del governo Leggi su corriere (Di giovedì 2 giugno 2022) Il ministro della Transizione Ecologica: anche i privati hanno iniziato a capire che investire sulla sostenibilità conviene. Abbiamo sbloccato progetti fermi alle sovraintendenze grazie ai poteri sostitutivi del governo

Advertising

Sabri_Signo : RT @gonufrio: Non ci risulta - gonufrio : Non ci risulta - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Con il tetto al gas e fonti pulite anche i prezzi dell’energia scenderanno”. Così in un’intervi… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Cingolani: le rinnovabili, crescono a velocità raddoppiata. Semplificare? Funziona - MaterTenebraru1 : RT @Meira85253235: @MediasetTgcom24 Colui che disse ' la transizione ecologica potrà essere un bagno di sangue ' ed ancora 'il pianeta è pr… -