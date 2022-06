Pensioni invalidità 2022, qualche aumento in vista? Parla Pagano (Anmic) (Di giovedì 2 giugno 2022) In queste ultime settimane sul sito abbiamo a lungo Parlato degli aumenti delle Pensioni di invalidità per il prossimo futuro e della possibilità che i 200 euro di bonus ricomprendessero o meno gli invalidi. Poi grazie al supporto del Ministro per la disabilità Erika Stefani con cui ci siamo interfacciati e grazie alla disponibilità della segreteria Anmic, ancor prima della pubblicazione del decreto aiuti in Gazzetta ufficiale avevamo compreso che qualcosa si stava muovendo nella giusta direzione di tutela per le persone con disabilità, che inizialmente parevano essere state escluse dall’aiuto una tantum pensato dal Governo per fronteggiare i rincari. Della questione e dei possibili aumenti futuri ne ha Parlato nella puntata di VEDIAMOCI CHIARO” (tv2000) andata in onda il 26 maggio ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 2 giugno 2022) In queste ultime settimane sul sito abbiamo a lungoto degli aumenti dellediper il prossimo futuro e della possibilità che i 200 euro di bonus ricomprendessero o meno gli invalidi. Poi grazie al supporto del Ministro per la disabilità Erika Stefani con cui ci siamo interfacciati e grazie alla disponibilità della segreteria, ancor prima della pubblicazione del decreto aiuti in Gazzetta ufficiale avevamo compreso che qualcosa si stava muovendo nella giusta direzione di tutela per le persone con disabilità, che inizialmente parevano essere state escluse dall’aiuto una tantum pensato dal Governo per fronteggiare i rincari. Della questione e dei possibili aumenti futuri ne hato nella puntata di VEDIAMOCI CHIARO” (tv2000) andata in onda il 26 maggio ...

TiNilde : RT @melomelo1961: si stanno accorgendo ora che gli Italiani truffano:Che genii al Governo.Col bonus edilizia Voluto da Conte 4 miliardi son… - TonyVascor107 : RT @melomelo1961: si stanno accorgendo ora che gli Italiani truffano:Che genii al Governo.Col bonus edilizia Voluto da Conte 4 miliardi son… - ClaudioZavatti1 : RT @melomelo1961: si stanno accorgendo ora che gli Italiani truffano:Che genii al Governo.Col bonus edilizia Voluto da Conte 4 miliardi son… - merlinoontheweb : @Stefanopulos Se ne riparlerà come per i feriti della prima guerra mondiale sui dati INPS delle richieste e concess… - senzafretta1 : @FrancescoLollo1 Chi NON PUÒ lavorare significa che è impossibilitato a farlo, e per queste persone esistono le pen… -